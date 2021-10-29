Жителя Дагестана наградили за спасение девушки в Петербурге

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Военнослужащий из Дагестана Шамиль Вагабов награжден за спасение девушки, которую пыталась избить и ограбить группа людей в Санкт-Петербурге. Благодарственное письмо молодому человеку вручили в пятницу в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН), передает корреспондент ТАСС.

История произошла в 2015 году: в новогодние праздники Шамиль Вагабов возвращался домой после встречи с друзьями. Проходя мимо парка, он обратил внимание на женский крик. Оказалось, что группа молодых людей напала на девушку, повалив ее на землю. Шамиль успел вступиться за нее, и жительница Петербурга почти не пострадала. Об инциденте не было известно до момента, пока сама девушка не рассказала о поступке молодого человека в соцсетях. Тогда его начали искать журналисты, но Шамиль отказывался общаться и комментировать произошедшее.

"Эта история должна стать достоянием общественности, потому что герои есть среди представителей каждой национальности в России. <…> Я был рад познакомиться с таким человеком с горящими глазами, который говорит: "Да, я дагестанец, но я и русский". Именно в этом осознании есть залог крепости нашей страны. Поэтому я бы сказал, что и награда нашла своего героя, пусть и спустя несколько лет", - сказал руководитель ФАДН Игорь Баринов.

По словам Вагабова, из его близких об истории изначально знал только друг. Сам молодой человек рассказывать о ней не собирался, в том числе, чтобы очередной раз не акцентировать внимание общественности на вопросе межнациональных отношений. Вагабов уверен, что национальные корни не определяют поведение, большую роль здесь все же играет воспитание.

"Как мой отец меня учил всегда, он говорил мне одно: "Где бы ты ни был, Шамиль, кем бы ты ни стал, всегда помни тех, кто тебя воспитал". Эти пацаны забыли, кто их воспитал" - сказал Вагабов.

Сейчас Шамиль проходит службу в Вооруженных силах РФ - на территории Северного Кавказа, в 58-й общевойсковой армии. В свободное время он занимается грэпплингом - одним из видов единоборств. После спасения девушки Вагабов продолжил с ней общаться, познакомил со своим другом, с которым впоследствии она создала семью.