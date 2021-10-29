В Воронежской области закончилась вакцина "Спутник лайт"

"В Воронежской области имеются в наличии вакцины <...> "Спутник лайт" - 0 доз", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в регион поступил 1 080 425 доз вакцины от коронавируса, в настоящее время в запасе имеются "Гам-ковид-вак" - 84 726 доз, "Эпиваккорона" - 9 585 доз, "Ковивак" - 1 468 доз.

На пятницу в Воронежской области прививки от коронавируса сделали 931,3 тыс. жителей региона, это 61,4% от плана по вакцинации взрослого населения, в том числе дважды вакцинировались 800 374 человек. В Воронежской области ведена обязательная вакцинация для работников сфер культуры, торговли, здравоохранения, соцуслуг и ЖКХ, общественного транспорта, а также предприятий непрерывного и опасного производства.

Всего в регионе выявлено 152 657 случаев заражения коронавирусом, 118 747 человек выздоровели, 7 075 пациентов умерли. С марта 2020 года в Воронежской области введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. На сегодняшний день в регионе создано 8 266 койко-мест для лечения пациентов с ковидом, из них занято 86,8%. С 25 октября по 7 ноября введены нерабочие дни, закрыты все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, открыты продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи. Учреждения питания работают по QR-кодам при условии доставки и наличия отдельного входа с улицы.