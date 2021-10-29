Центр для детей с расстройствами аутистического спектра создадут в КБР

НАЛЬЧИК, 29 октября. /ТАСС/. Реабилитационный центр для детей с расстройствами аутистического спектра и группой психологической поддержки их родителей поддержки их родителей будет создан в Кабардино-Балкарии (КБР) на средства гранта Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в 2022 году. Об этом ТАСС сообщила в пятницу автор проекта "Без границ" и руководитель центра Жамиля Малкарова.

Центр будет создан на базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа интернат № 3" Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР. Сумма гранта составит 500 тыс. рублей. Специалисты, педагоги-психологи и педагоги-логопеды, будут привлечены, в основном, из числа волонтеров-сотрудников школы. Идею поддержали профильное министерство и родительский комитет школы.

"Проект направлен на развитие реабилитационного центра для детей с расстройствами аутистического спектра, будет создана сенсорная комната для реабилитации и ресурсный класс со специализированным оборудованием для детей с аутизмом, также будет создана первая в республике группа психологической поддержки для родителей этих детей. Проект планируется реализовать в течение 2022 года, к декабрю этот центр должен начать работать и далее функционировать на постоянной основе", - сказала Малкарова.

Сенсорные комнаты - это помещения, в которых проводят процедуры, способствующие расслаблению детей, у которых наблюдается постоянное нервное напряжение. Там же можно работать, адаптируя детей к различным жизненным ситуациям, явлениям, развивать моторику и коммуникационные способности. В ресурсном классе будет построен непосредственно образовательный процесс.

В республиканском психоневрологическом диспансере числятся 427 детей в возрасте до 18 лет, страдающих расстройствами аутистического спектра. "Это данные самого учреждения, но эта цифра формальная, на самом деле таких детей больше, но в силу того, что не все обращаются вовремя и не все хотят, чтобы у ребенка был такой диагноз, предполагается, что таких детей больше. Поэтому мы планируем заниматься и распространением информации об аутизме, популяризацией своевременного лечения", - подчеркнула собеседница агентства.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" начал работу в середине октября в Пятигорске (Ставропольский край). В течение двух недель он соберет очно и онлайн более 2 тысяч человек со всего СКФО, сообщили журналистам в пресс-службе форума. Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года. В 2020 году он впервые прошел в дистанционном формате и собрал почти 4 тыс. человек из большинства регионов России.