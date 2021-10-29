В Заполярье число желающих вакцинироваться от ковида выросло почти в два раза за 10 дней

МУРМАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Активность записи на вакцинацию от коронавируса в Мурманской области увеличилась почти в два раза (на 92%) за последние 10 дней по сравнению с прошедшим аналогичным периодом, а количество ежедневных прививок выросло на 52%. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в региональном оперштабе.

"По числу записанных через регпортал и ЕГПУ ("Госуслуги") динамика составляет +92%. За прошедшие 10 дней записаны более 3 тыс. человек. По количеству привитых увеличение на 52%, более 8 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

В Мурманской области прививочную кампанию против коронавируса обеспечивают 49 бригад. Мобильные прививочные пункты работают в крупных торговых центрах Мурманска в ежедневном режиме. Региональные власти в период нерабочих дней ожидают большой спрос на однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", так как привитый сразу получает документ с QR-кодом.

С 30 октября посещать учреждения культуры, заведения общепита, кинотеатры, театры, спортивные мероприятия, фитнес-залы можно будет только при наличии QR-кода, ПЦР-теста или сертификата переболевшего. Заселиться в гостиницу также можно только при соблюдении этих условий. Непривитые граждане старше 60 лет должны будут уйти на самоизоляцию на месяц. Общий локдаун в Мурманской области вводить не планируют.

По информации региональных властей, всего в регионе привиты более 256 тыс. человек (без учета ревакцинированных и иностранных граждан). Это более 55% от плана.

Как ранее сообщали в региональном оперштабе, свободный коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом в стационарах Мурманской области составляет около 16%. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 78 тыс., умерли почти 2,3 тыс. человек. Суточный прирост заболевших приближается к 300 человек.