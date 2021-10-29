В России выявили пять случаев нового варианта коронавируса AY.4.2

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Ученые выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2, три из них обнаружены в Москве и области, два - в Татарстане, сообщил в пятницу журналистам руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"На настоящий момент в РФ выявлены 5 изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма дельта AY.4.2, и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два - получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)", - сказал он.