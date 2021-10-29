Минздрав Украины сообщил о новом случае полиомиелита в стране

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил о выявлении в Закарпатской области вируса, который вызывает полиомиелит.

"В Закарпатской области обнаружен вирус, вызывающий полиомиелит. Его выявили в рамках эпидемиологического расследования случая полиомиелита в Ровенской области", - сказал он в пятницу на брифинге.

По его словам, было проведено эпидемиологическое расследование случая в Ровенской области, определен круг контактных лиц, взяты на исследование пробы воды и почвы. "Отдельная группа работала также в Закарпатской области, которая и подтвердила наличие этого вируса. Обнаруженные в Закарпатье образцы находятся в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Хельсинки", - добавил Кузин.

Он сказал, что от результатов эпидрасследования зависит, какие меры примет государство. "Пока мы ждем результатов, под угрозой все не вакцинированные дети страны до пяти лет", - подчеркнул главный санврач, добавив, что единственная защита от полиомиелита - вакцинация.

В начале октября на Украине подтвердили случай полиомиелита у ребенка, родители которого сознательно отказывались от вакцинации по религиозным соображениям.