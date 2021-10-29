Жители Петербурга смогут получить QR-код после вакцинации без регистрации на "Госуслугах"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Жители Петербурга смогут получить QR-код без регистрации на портале госуслуг, с 1 ноября его будут печатать на сертификате о прохождении вакцинации, рассказали ТАСС в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи.

"На бланке сертификата печатается QR-код, который считывается аналогично генерируемому на федеральном портале государственных услуг. Сертификат по такой форме смогут получить граждане, прошедшие вакцинацию с 1 ноября 2021 года сразу при прохождении завершающего этапа вакцинации, а также граждане, завершившие вакцинацию до 1 ноября 2021 года, при обращении в медицинскую организацию. Функционал будет доступен без регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации, что позволит выдавать сертификаты с QR-кодом (и соответственно подтверждать достоверность информации о вакцинации) в том числе мигрантам, а также гражданам, не имеющим регистрации в ЕСИА", - сказали в пресс-службе.

Код будет генерироваться в момент завершающего этапа вакцинации в случае введения двухкомпонентной вакцины и в момент прививки однокомпонентной вакциной.

Специалисты в настоящее время дорабатывают портал государственных и муниципальных услуг Петербурга и медицинских систем, чтобы внедрить возможность генерации QR-кода. Проверять код на действительность будет возможно с 15 ноября.

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга старше 60 лет смогут предъявлять бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19 вместо QR-кода.

В городе с ноября поэтапно вводится система QR-кодов для допуска в общественные места, в учреждения культуры, магазины, кафе и рестораны, а также на мероприятия. В соответствии с постановлением городского правительства с 15 ноября QR-код необходимо будет предъявлять в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака. В минувшую субботу губернатор Петербурга Александр Беглов подписал еще одно постановление, предусматривающее, что с 30 октября по 7 ноября в городе будут закрыты кафе, рестораны и непродовольственные магазины, организации сферы услуг и МФЦ, а также учреждения культуры, за исключением театров и музеев. При этом музеи и театры смогут продолжить деятельность только при условии запрета доступа организованных групп детей и допуска остальных лиц при наличии QR-кода или справки о медотводе.