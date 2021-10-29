РСПП предложил ускорить внесение вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ускорить принятие решения о включении вакцинации против коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Об этом сообщили журналистам в РСПП.

"РСПП предлагает ускорить принятие решения о включении вакцинации против COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок", - сообщили в РСПП.

При этом в союзе отметили, что резкий рост заболеваемости COVID-19 и решение объявить нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября 2021 года приводит к существенным финансовым потерям для бизнеса.

"При этом, к сожалению, обесцениваются усилия работодателей, региональных властей и российских граждан, прошедших вакцинацию и ревакцинацию, по созданию защитного коллективного иммунитета", - заявили в РСПП.

В РСПП напомнили, что, по мнению предпринимательского сообщества, в сложившихся условиях наиболее эффективным средством для достижения целевого коллективного иммунитета не менее 80% от населения страны является переход к обязательной вакцинации и внесение вакцинации против COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок.

Как отметили в союзе, соответствующее обращение в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина направил президент РСПП Александр Шохин по инициативе предпринимательского сообщества.