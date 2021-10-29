В Ялте начались выплаты за аварийное жилье после подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Первые 15 собственников жилья, ставшего аварийным после летних подтоплений в Ялте, получили выплаты на 100 млн рублей, сообщила глава администрации города Янина Павленко на своей странице в Facebook в пятницу.

"Первые 15 собственников аварийного жилья получили компенсационные выплаты. В общей сложности порядка 100 млн рублей. Начало положено", - написала Павленко.

Она уточнила, что в ноябре выплаты получат еще 12 человек, а в 2022 году - 45.

В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что правительство РФ выделило средства на выплаты жителям полуострова, имущество которых было повреждено в результате подтоплений. Выплаты предполагалось проводить в Ялте, Керчи, Ленинском и Бахчисарайском районах по схеме, применявшейся в Тулуне Иркутской области - из расчета 6 тыс. рублей на квадратный метр жилья.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.