В Ингушетии до 1 декабря закрыли детские аттракционы и торговые центры

МАГАС, 29 октября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов утвердил внесение изменений в указ об ограничительных мерах в связи с пандемией коронавируса, которые предусматривают запрет на работу торгово-развлекательных комплексов и детских аттракционов, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Запретить с 30 октября по 1 декабря 2021 года включительно функционирование торгово-развлекательных комплексов, детских аттракционов в закрытых помещениях", - сообщает пресс-служба со ссылкой на текст указа.