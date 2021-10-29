{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Ингушетии до 1 декабря закрыли детские аттракционы и торговые центры

Такая мера вводится с 30 октября

МАГАС, 29 октября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов утвердил внесение изменений в указ об ограничительных мерах в связи с пандемией коронавируса, которые предусматривают запрет на работу торгово-развлекательных комплексов и детских аттракционов, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Запретить с 30 октября по 1 декабря 2021 года включительно функционирование торгово-развлекательных комплексов, детских аттракционов в закрытых помещениях", - сообщает пресс-служба со ссылкой на текст указа.

Теги
ИнгушетияКалиматов, Махмуд-Али МакшариповичПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
РТК поддержала предоставление работникам двух выходных за вакцинацию от ковида
Соответствующие рекомендации направлены в регионы
Читать полностью