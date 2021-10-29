Мишустин поручил установить профессиональный праздник для преподавателей вузов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в течение месяца принять документ, который установит в России профессиональный праздник для преподавателей высшей школы. Соответствующее распоряжение главы кабмина опубликовано в пятницу на официальном сайте правовой информации.

"Минобрнауки России принять в месячный срок нормативный правовой акт об установлении профессионального праздника - Дня преподавателя высшей школы", - говорится в документе.

Ранее Минобрнауки предлагало отмечать День преподавателя высшей школы 19 ноября. Как было указано в пояснительной записке к законопроекту, в качестве даты был выбран день рождения Михаила Ломоносова, "с чьим именем неразрывно связаны понятия высшего образования и науки в России".

Отмечается, что Ломоносов "вошел в историю как первый химик, который дал физической химии определение, весьма близкое к современному". Помимо этого ученый является основоположником научного мореплавания. Он также заложил основы науки о стекле, выступал за развитие отечественной науки, экономики, образования, разработал проект Московского государственного университета, внес большой вклад в развитие риторики.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки совместно с Общественной палатой рассмотреть вопрос о введении профессионального праздника для педагогов высшей школы.