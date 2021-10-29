Египетская авиакомпания Almasria Universal Airlines совершила первый рейс в Краснодар

КРАСНОДАР, 29 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Краснодара в пятницу принял первый рейс египетской авиакомпании Almasria Universal Airlines, борты которой свяжут Краснодарский край и египетский курорт Шарм-эш-Шейх. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II.

"Международный аэропорт Краснодар впервые в своей истории принял борт египетской авиакомпании Almasria Universal Airlines. Из кубанской столицы рейс направился в популярный египетский курорт Шарм-эш-Шейх, борт вылетел из Краснодара с 66 пассажирами на борту", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что сейчас в России фиксируют ажиотажный спрос на полеты в Египет, авиакомпания Almasria Universal Airlines является первым для Краснодара египетским перевозчиком. Рейсы совершаются самолетами Boeing 737-400, они будут выполниться один раз в неделю.

"Новый рейс укрепит тесные взаимоотношения между двумя странами и значительно облегчит для жителей Кубани возможность отдыха на излюбленных россиянами египетских курортах. В ближайшее время аэропорт Краснодар планирует открыть новые международные рейсы, в том числе и в другие города Египта", - добавили в пресс-службе.