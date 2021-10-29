Власти НАО назвали уровень вакцинации от ковида населения региона крайне низким

ТАСС, 29 октября. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) назвали уровень вакцинации от новой коронавирусной инфекции жителей региона крайне низким. Как рассказала в прямом эфире телеканала "Север" руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Елена Левина, он составляет 47%.

"Привито 47% [от общего числа подлежащих вакцинации] - это крайне мало", - сказала Левина.

В НАО первый этап вакцинации прошли 17 545 человек, второй этап - 16 723 жителей региона. Как отметила Левина, лучше всего ситуация с вакцинацией обстоит в вахтовых поселках на нефтяных месторождениях, где вакцинированы около 90% сотрудников.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе выявлено 2 725 случаев COVID-19, за последние сутки 18 случаев. Выздоровели с начала пандемии 2 611 человек. За прошедшие сутки - 34 человека. В регионе зарегистрирован 61 летальный исход от коронавируса. В НАО действует режим повышенной готовности, масочный режим. QR-коды для посещения спортивных объектов, культурных организаций, кинотеатров, организаций допобразования, кафе и ресторанов, салонов красоты в НАО введены с 29 октября. Обязательная вакцинация для ряда категорий граждан в НАО введена с 19 октября.