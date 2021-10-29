Специалисты очистили от нефтяной пленки акваторию Невы в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Специалисты экологической аварийной службы ГУП "Пиларн" очистили акваторию Невы в Петербурге от нефтяной пленки, которая в пятницу днем появилась на воде на территории от Большого Обуховского (вантового) до Большеохтинского моста. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

"Специалисты обнаружили тонкую нефтяную пленку на участке от Вантового до Большеохтинского моста. Весь день на месте работали четыре нефтесборщика, также дополнительно были направлены два катера для мониторинга обстановки. К настоящему моменту основная часть загрязнения ликвидирована, пленка нефтепродуктов обработана активной пеной, суда возвращаются на опорные пункты, продолжается мониторинг обстановки", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, предполагаемый источник загрязнения - выпуск ливневой канализации.

"В момент осмотра установлено поступление через выпуск пленочных нефтепродуктов в реку Мурзинка, впадающую в Неву", - сообщили в пресс-службе.

Выпуск находится на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". В пресс-службе предприятия ТАСС сообщили, что при осмотре обнаружено периодическое вытекание неизвестного состава. Визуально оно отличается от пленки на Неве, запаха горюче-смазочных материалов не было зафиксировано.

"Специалисты водоканала отобрали пробы сточной воды и воды из реки", - сказали на предприятии.

Ранее сообщилось, что длина нефтяной пленки составляла около 12 км. Информация о загрязнении была направлена в природоохранную прокуратуру.