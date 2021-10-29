В нерабочие дни будут доступны места отдыха в лесах и горах рядом с Севастополем

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Места отдыха, оборудованные на территории севастопольского лесничества, будут открыты для посещения в нерабочие дни, но власти просят не собираться большими компаниями.

"У нас условия погодные позволяют раширить допуск на наши особо охраняемые природные территории, что, учитывая нерабочие дни и введенные ограничения, позволит севастопольцам совершать прогулки и оздоравливаться. <...> Желательно делать это в семейном кругу, а не собираться большими компаниями", - сказал губернатор Михаил Развожаев в ходе заседания правительства города в пятницу.

Руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова отметила, что доступны 12 зон в разных районах пригорода. В том числе - большая часть Большой севастопольской тропы. При этом она призвала соблюдать меры пожарной безопасности в лесных зонах.

Ранее указом губернатора в Севастополе на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября были ужесточены противовирусные ограничения. Въезд в город для всех и выезд для севастопольцев возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о недавно перенесенном коронавирусе либо в экстренном случае, для которого есть подтверждающие документы. Закрыты большинство магазинов (кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости), практически все заведения культуры и досуга, организации сферы услуг. Точки общепита смогут работать только навынос и осуществлять доставку.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. Также растет число умерших. Одиннадцатого октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.