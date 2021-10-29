Путин поручил Мурашко отправиться в регионы с критической ситуацией по ковиду

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом, для оказания медикам помощи. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи", - сказал он.

Ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко продолжать работать с региональными властями и оказывать при необходимости кадровую помощь, усиливая персонал больниц бригадами из федеральных медучреждений.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 245,6 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 432 546 случаев заражения, выздоровели 7 302 515 человек, умерли 236 220. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.