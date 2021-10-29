В Германии обсуждают введение локдауна для непривитых от коронавируса

"Может быть, в случае роста случаев коронавируса нам нужно начать общественную дискуссию о том, вводить ли меры локдауна только для непривитых", - сказал в пятницу журналу Spiegel глава германской Федеральной врачебной палаты (Bundes rztekammer) Клаус Райнхард.

Исполняющий обязанности главы ведомства федерального канцлера Хельге Браун также высказался за ужесточение антиковидных правил. По его мнению, так называемое правило 3G, которое подразумевает доступ в общественные места для привитых, переболевших и сдавших анализы, можно заменить на правило 2G. Оно насчитывает первые два пункта из трех. "Модель 3G помогла нам осенью, у нас была стабильная статистика, но сейчас мы видим рост числа случаев. Это означает, что требуются дополнительные меры, логично, чтобы модель 2G стала бы следующим этапом", - пояснил он в интервью телеканалу RTL.

Введение модели 2G обсуждается в федеральной земле Саксония, сообщила газета Leipziger Volkszeitung.

Германия пережила два локдауна. Первый продлился три месяца, второй - почти шесть. За последние сутки в ФРГ зарегистрировано 24,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Это примерно на 5 тыс. больше, чем было неделю назад. Семидневный показатель заболеваемости составляет 136 случаев на 100 тыс. населения.