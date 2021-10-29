Глава профсоюза полиции Германии опасается повторения миграционного кризиса 2015 года

БЕРЛИН, 29 октября. /ТАСС/. Ситуация с мигрантами на германо-польской границе может привести к коллапсу, если не будут приняты меры. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Bild глава профсоюза федеральной полиции Германии Хайко Теггац.

Мигранты на польско-белорусской границе — гибридное оружие или нуждающиеся в помощи люди?

Если правительство не начнет противодействовать потоку, то "будет коллапс, как в 2015 году на южных границах", сказал он, имея в виду приток мигрантов из Сирии и Ливии по балканскому маршруту. По его словам, "это не запугивание, а факты".

В октябре было выявлено 4,9 тыс. случаев незаконного пересечения германо-польской границы со стороны мигрантов, которые прибывают с территории Белоруссии.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 23 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, систематически увеличивает численность помогающих охранять границу военнослужащих и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием для защиты границы.