Свыше 30 тыс. саженцев деревьев высадят в Тульской области в рамках акции "Сохраним лес"

ТАСС, 29 октября. Свыше 30 тыс. саженцев растений будет посажено в Тульской области до конца ноября в рамках всероссийской акции "Сохраним лес", которая входит в нацпроект "Экология". 29 октября на нескольких площадках Центрального парка культуры и отдыха им. П. П. Белоусова в Туле высадили более 130 саженцев дуба, липы, ели и сосны, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

"Тульская область - промышленный регион, поэтому восстановление парковых зон и лесов - одно из ключевых направлений нашей работы в сфере экологии. Такие задачи перед нами ставит губернатор Алексей Дюмин", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Тульской области Сергея Егорова.

По его словам, всего в регионе в рамках акции будет высажено свыше 30 тыс. саженцев.

В посадке деревьев приняли участие сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, госучреждения "Тульские парки", департамента лесного хозяйства по ЦФО, Рослесхоза, студенты Крапивинского лесхоз-техникума, жители региона.

"Саженцы высаживаются в парках, лесах и на территории музея-заповедника "Куликово поле". Мы не только озеленяем нашу область, но и проводим субботники. Повышается экологическая культура наших граждан. Все больше людей присоединяются к экологическим акциям", - говорится в сообщении со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, объединяя вокруг себя широкую общественность, семьи, волонтеров, лидеров мнений со всей страны. За два года акции высажено более 82 млн деревьев, акция стала по праву считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России. В этом году цель участников "Сохраним лес" - высадить рекордные для акции 70 млн деревьев.

Всероссийская акция "Сохраним лес" является мероприятием национального проекта "Экология". Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти".