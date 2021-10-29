Недельный темп роста заболеваемости ковидом в Мордовии достигает 20%

"На сегодняшний день число заболевших в республике 31 444, второй день число заболеваний выше 150. Такой пиковой, сложной в эпидемиологическом отношении ситуации в нашей республике еще не было. В последние три недели темп прироста заболеваемости составляет от 17 до 20%. Это очень высокие цифры", - сказала Харитонова.

Как отметила зампредседателя правительства Мордовии Галина Лотванова, в Мордовии развернуто максимальное число инфекционных коек - 2 780 в восемнадцати госпиталях. При этом около 2 500 коек занято, то есть свободными, по подсчетам ТАСС, остаются порядка 10% коек.

"На данный момент 63,5% [пациентов в госпиталях] - в возрасте 60+, [также лечение в стационарах проходят] 34 ребенка, 20 беременных женщин, на ИВЛ находятся 132 человека. Это очень тревожная ситуация", - сказала Лотванова.

С 30 октября по 7 ноября в Мордовии в Мордовии объявлены нерабочие дни. В этот период будет приостановлена работа кафе и ресторанов, при этом разрешены обслуживание на вынос и доставка заказов. Также в нерабочие дни все граждане в возрасте 60 и более лет должны оставаться дома на самоизоляции, им разрешено обращаться за медицинской помощью, выгуливать домашних животных, ходить в ближайшие магазины и на работу при необходимости.

Власти призывают граждан пройти вакцинацию в период нерабочих дней, а работодателям рекомендуют предоставление работникам два оплачиваемых выходных при вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Прививочные кабинеты будут открыты во все дни, кроме 31 октября и 7 ноября. Вакцины в республике достаточно, в наличии порядка 110 тыс. доз, отмечают в правительстве региона.

С 15 октября в регионе действует система QR-кодов для пропуска граждан в места скопления большого количества людей - заведения общепита, предприятия сферы бытовых услуг, организации культуры и спорта, торговые центры площадью более 400 квадратных метров. Кроме того, действует обязательная вакцинация для работников наиболее контактных сфер. С 25 октября школьники Мордовии досрочно ушли на каникулы, они будут находиться дома до 7 ноября.