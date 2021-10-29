Чечня заняла первое место в России по предоставлению электронных медицинских услуг

ГРОЗНЫЙ, 29 октября. /ТАСС/. Число жителей Чечни, воспользовавшихся услугами в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на портале "Госуслуги", за 9 месяцев 2021 года составило более 69 тыс. при плановом показателе в 10 тыс. Это позволило региону выйти на первое место по России, сообщили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения в пятницу.

"Перевыполнение показателя позволило региону стать абсолютным лидером рейтинга среди субъектов России. Данное мероприятие реализуется в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что все медицинские организации региона подключены к информационной системе и работают по предварительной записи.

"Организованы возможности для записи пациентов к специалистам, начиная с амбулаторно-поликлинического звена и до профильных специалистов в медучреждениях третьего уровня. Кроме того, в период пандемии новой коронавирусной инфекции мы запустили телемедицинские консультации для пациентов с COVID-19 и подозрением на него, находящихся на амбулаторном лечении", - приводит пресс-служба слова директора Медицинского информационного аналитического центра Арсена Израилова.

Цифровизация является одной из приоритетных задач реализации национального проекта "Здравоохранение". В Чеченской Республике до конца 2022 года медицинские организации планируют полностью перейти на электронный документооборот, активно ведется доработка для расширения областей оказания телемедицинских услуг и многое другое.