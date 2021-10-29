Голикова сообщила, что смертность в РФ в сентябре 2021 года выросла на 18,3%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Смертность в России в сентябре 2021 года выросла на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, при этом из общего прироста более 100% приходится на смертность от коронавируса, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

"По официальным данным Росстата, смертность в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 18,3%, а в январе-сентябре 2021 года по сравнению с январем-сентябрем 2020 года - на 18,8%. Из общего прироста смертности в сентябре текущего года более 100% приходится на смертность от COVID-19", - сказала она.

Голикова отметила, что смертность от других заболеваний при этом снизилась на 1,8%. "По оперативным данным октября текущего года - на 28.10.2021 - по сравнению с сентябрем текущего года смертность увеличилась на 23,8%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19", - добавила она.

Согласно данным Росстата, в сентябре 2021 года умерли 201,9 тыс. человек, тогда как в сентябре 2020 года - 170,7 тыс. Число умерших с января по сентябрь 2021 года составило 1,7 млн человек, а за аналогичный период 2020-го - 1,45 млн.