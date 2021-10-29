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Пандемия COVID-19
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Поставки "Спутника Лайт" в регионы РФ будут организованы в ближайшую неделю

Как сообщили в Минздраве, запаса двухкомпонентных вакцинных препаратов в субъектах достаточно

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Дополнительные поставки однокомпонентной вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в регионы РФ будут организованы в ближайшую неделю. Запаса двухкомпонентных вакцинных препаратов в субъектах достаточно, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ.

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"В настоящее время увеличилось число желающих пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, соответственно, в субъектах Российской Федерации вырос объем потребления вакцин, в том числе предназначенного для повторной вакцинации препарата "Спутник Лайт". На данный момент в субъектах РФ имеется достаточный запас двухкомпонентных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Дополнительные поставки в субъекты РФ однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", предназначенной для повторной вакцинации, будут организованы уже в ближайшую неделю", - говорится в сообщении.

Ранее в некоторых регионах РФ сообщили о нехватке вакцины "Спутник Лайт" из-за повышенного спроса. В частности, речь о Воронежской области, Красноярском крае, Кургане, Санкт-Петербурге.

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