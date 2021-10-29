У стен Колизея активисты исполнили песню ABBA для привлечения внимания к климату

РИМ, 29 октября. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Представители общественной организации Avaaz провели в пятницу акцию возле Колизея накануне открытия саммита лидеров стран Группы двадцати (G20) в Риме. Активисты, нарядившиеся как артисты шведской группы ABBA, в окружении картонных фигур президента США Джо Байдена, премьер-министра Италии Марио Драги, а также премьер-министров Великобритании Бориса Джонсона, Австралии Скотта Моррисона и Канады Джастина Трюдо исполнили хит Money, money, moneу, передает коррспондент ТАСС.

Как отмечают организаторы акции, ее цель - напомнить мировым лидерам "о принятом обязательстве выделять $100 млрд в год на поддержку более бедных стран в борьбе с изменением климата". "Мировые лидеры не выполняют своих обещаний", - заявил представитель движения.

"В эту субботу почти все мировые лидеры G20 встретятся в Риме, чтобы определить приоритеты глобальной экономики. Главным вызовом станет климатический кризис. Хороший результат на саммите G20 в Риме будет иметь решающее значение <...> для успешного проведения климатического саммита COP-26 в Глазго в следующем месяце", - отметили активисты.

Посещение Колизея есть в культурно-познавательной программе для супругов мировых лидеров, среди которых двое мужчин (мужья и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен). В официальной программе саммита значится коллективная прогулка участников по центру Рима. У фонтана Треви будет организована фото- и видеосъемка. Как отмечают местные обозреватели, принимающая итальянская сторона, председательствующая в "двадцатке", предлагает гостям лучшее, организовывая мероприятия в знаковых местах и дворцах, создавая таким образом рекламу Рима, который претендует на прием Всемирной выставки "Экспо" в 2030 году.

Сам саммит, который начинается в субботу утром, проходит в римском районе ЭУР, который проектировался еще во времена фашизма и должен был стать кварталом Всемирной выставки в 1942 году. Однако проект, передовой по своим временам, который лично курировал Бенито Муссолини, не суждено было реализовать из-за войны. К нему вернулись лишь в 1950-х, и теперь ЭУР считается одним из примеров рациональной архитектуры в неоклассическом стиле. По задумке, на южной окраине Рима должен был вырасти новый имперский город, который бы повторял основные античные тенденции в архитектуре. До войны появились только два дворца - Дворец цивилизаций (который больше известен как Квадратный колизей) и Дворец Конгрессов. Во втором разместится пресс-центр. А сами лидеры будут заседать в ультрасовременно дворце "Нувола" ("Облако"), построенном несколько лет назад по проекту Максимильяно Фуксаса.

Весь достаточно плотно населенный район с престижным жильем полностью перекрыт с пятницы вечера. В небе летают вертолеты, автомобильное движение перекрыто. Школы и детсады закрылись в 16:00 по местному времени (17:00 мск). У прохожих проверяют документы, и доступ позволен только резидентам или работающим в этом районе. Представительство ТАСС находится в эпицентре событий, в 500 м от центра ЭУРа, который на два дня становится символическим центром мировой политики.