Посол России заявил, что Волгоград и Ковентри сохраняют прочные дружеские связи

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Волгоград и Ковентри, 80 лет назад ставшие первыми в мире городами-побратимами, сохраняют прочные дружеские связи. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Великобритании Андрей Келин, обращаясь к участникам международного круглого стола "Сталинград - Ковентри: история побратимства и современность".

"Дружеские связи и тесное сотрудничество [городов-побратимов] поддерживались даже в периоды самых сложных политических разногласий. Они устояли и в годы холодной войны, и после распада СССР. Важные даты и годовщины побратимских отношений неизменно отмечались культурными обменами, праздничными мероприятиями, фестивалями и выставками, - отметил Келин. - Сохранение этих связей через бережное отношение к истории, а также реализацию совместных проектов свидетельствует о заинтересованности жителей двух городов в дальнейшем углублении сотрудничества, в том числе за счет привлечения молодежи к совместным инициативам".

Российский дипломат отметил, что сохранение и развитие дружеских связей лежит в основе отношений и между российским и британским народами, "объединенными общей историей, тяготами и лишениями Второй мировой войны". Он напомнил, что Великобритания была единственной страной, в годы войны запустившей масштабную кампанию по сбору средств на восстановление Сталинграда, понесшего тяжелейший урон после нацистских бомбардировок.

"Сохранение памяти об истоках этой дружбы способствует дальнейшему укреплению культурных и гуманитарных связей между Россией и Великобританией. <...> Хотелось бы подчеркнуть, что именно прямые контакты по линии городов-побратимов составляют ту основу, которая так необходима для укрепления двусторонних отношений на более высоком уровне", - отметил Келин, пожелавший участникам круглого стола "не сбавлять темп в успешном воплощении совместных инициатив и стремиться к их дальнейшему расширению".

В начале октября в Ковентри открылась выставка "Сталинград в британской истории", посетители которой могут увидеть редкие документы из архивов России и Соединенного Королевства, фотографии военного времени и познакомиться с воспоминаниями очевидцев. Экспозиция рассказывает как о боях за Сталинград, так и о том, как британцы помогали жителям советского города. В январе прошлого года выставка работала в Лондоне

По словам Келина, "потенциал культурного обмена и сотрудничества между Россией и Великобританией весьма велик", а "взаимный запрос на перекрестные культурно-образовательные проекты неуклонно растет" и охватывает не только области истории и культуры, но и сферы образования, туризма, спорта и экологии.

О дружбе между городами

В ноябре 1940 года Ковентри, в котором располагалось большое количество оружейных и авиационных заводов, был практически полностью уничтожен немецкой авиацией. В налете на Ковентри принимали участие более 400 самолетов, сбросивших на город почти 500 тонн бомб. В результате многочасового воздушного налета были уничтожены тысячи домов, 75% всех предприятий, погибли полтысячи человек.

История дружеских отношений между двумя городами берет начало в 1944 году. Узнав о судьбе Сталинграда, практически стертого нацистами с лица Земли, жители Ковентри решили поддержать население советского города. Они написали его жителям коллективное письмо со словами поддержки и сочувствия. "Из города, растерзанного в клочья главным врагом мировой цивилизации, наши сердца тянутся к вам, тем, кто гибнет и страдает гораздо больше нашего", - говорилось в послании.

В музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде хранится скатерть, на которой вышиты подписи почти 900 женщин Ковентри. Всего жители этого города собрали для сталинградцев около £5 тысяч - примерно £180 тыс. (5,4 млн рублей) в пересчете на сегодняшний день.