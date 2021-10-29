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Более 30 человек прошли в Москве курс подготовки кадров для миссий Красного Креста

Основную часть составили волонтеры и врачи, планирующие работать в гуманитарной сфере, в том числе и в РКК, а также волонтеры красной зоны

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Более 30 человек прошли месячную программу подготовки будущих добровольцев и сотрудников Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца в Москве. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Российского Красного Креста (РКК).

"В Москве завершилась программа подготовки кадров для международных гуманитарных миссий. В курсе подготовки приняли участие 33 человека в возрасте от 19 до 65 лет из России, Анголы и Эквадора. Основную часть составили волонтеры и врачи, планирующие работать в гуманитарной сфере, в том числе и в РКК, а также волонтеры красной зоны", - отмечается в сообщении.

Программа подготовки проводилась РКК совместно с Российским университетом дружбы народов (РУДН) при поддержке Итальянского Красного Креста. В подготовке специалистов приняли участие эксперты национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Италии, Германии, Турции и Ирана, а также Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста (МККК).

На протяжении месяца курсанты изучали международное гуманитарное право, развивали навыки организации работы в чрезвычайных ситуациях. Частью подготовки стал двухдневный тренинг в полевых условиях. Участники смогли погрузиться в условия чрезвычайной ситуации, где отрабатывали полученные на курсе знания. В обучении было задействовано более 25 специалистов: бывших и действующих сотрудников различных организаций, имеющих опыт работы в зонах ЧС и вооруженных конфликтов.

Как отметил председатель РКК Павел Савчук, благодаря полученным теоретическим знаниям и практическим навыкам участники курса смогут оценить свою готовность для гуманитарной деятельности. "Они, безусловно, будут выделяться среди других кандидатов при построении карьеры, в том числе в системе Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Команда РКК в свою очередь будет рада видеть всех участников курса в рядах своих добровольцев, и, конечно, это будет большим преимуществом при желании стать штатным сотрудником нашей организации", - сказал Савчук, слова которого привели в пресс-службе.

После завершения курса участники с оконченным высшим образованием смогли получить сертификаты о переквалификации от РУДН, а также международные сертификаты о прохождении курсов подготовки кадров для международных гуманитарных миссий. Планируется, что этот курс будет проводиться на регулярной основе.

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