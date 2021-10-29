Автоматизацию рабочих мест медиков завершили в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 29 октября. /ТАСС/. Автоматизация рабочих мест медицинских работников Карачаево-Черкесии (КЧР), которая проводится в рамках нацпроекта "Здравоохранение", завершена. За три года в регионе организовали более 2,5 тыс. автоматизированных рабочих мест, сообщили ТАСС в пятницу в Министерстве здравоохранения региона.

"В ходе реализации проекта в КЧР автоматизировано более 2500 новых рабочих мест медицинского персонала, построена сетевая инфраструктура медицинских организаций и центра обработки данных. Все это позволило осуществить внедрение единой региональной системы во всех государственных медицинских организациях Карачаево-Черкесии и обеспечить электронными медицинскими картами всех жителей", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что реализация проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения ЕГИСЗ)" стартовала в республике в 2019 году. В рамках проекта были оцифрованы важные для пациентов документы, в том числе электронный листок нетрудоспособности, электронный родовой сертификат, электронное направление в бюро медико-социальной экспертизы для получения или подтверждения инвалидности. За последние 2 года в федеральную подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" было передано более 10 млн. электронных документов для 331 тысячи пациентов республики.

Автоматизированное рабочее место медработника оснащено вычислительной техникой и программным обеспечением, позволяет собирать и обрабатывать медицинскую информацию. Благодаря данным нововведениям ускорится процесс документооборота, что освободит больше времени для непосредственной работы с пациентами.

В регионе за 2021 год намерены направить более 76 млн рублей на цифровизацию системы здравоохранения. В рамках проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ" в республике было запланировано оснащение медорганизаций автоматизированными рабочими местами, оборудованием, установка защищенной сети передачи данных и донастройка в ряде учреждений подсистемы ЕГИСЗ, в том числе электронных медицинских карт, управления потоками пациентов, профилактических осмотров и диспансеризации. Кроме того, ведется работа над запуском реестра электронных медицинских документов, системы льготного лекарственного обеспечения, мониторинга акушерства и гинекологии.