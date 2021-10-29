Ивановские власти из-за ковида перенесли на весну общественную приемку зон отдыха

ИВАНОВО, 29 октября. /ТАСС/. Власти Ивановской области из-за сложной эпидситуации приняли решение о переносе на весну общественной приемки проектов, являющихся победителями Всероссийского конкурса по благоустройству в малых городах и исторических поселениях. Это позволит оценить их состояние, степень прочности и устойчивости материалов, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

Сегодня в правительстве региона прошло совещание, на котором обсудили промежуточные итоги реализации проектов благоустройства в малых городах Ивановской области. В этом году такие работы по благоустройству велись в Вичуге, Гавриловом Посаде, Фурманове, Приволжске, Комсомольске и в Родниках. Традиционно все знаковые для муниципалитетов региона проекты благоустройства принимаются только после общественной приемки с участием активных жителей.

"В этом году в условиях коронавируса мы полноценную общественную приемку провести не можем. Поэтому я предлагаю сделать это весной, как только сойдет снег. Более того, как говорят профессиональные строители, это имеет больший смысл - посмотрим, как эти объекты простоят зиму. И поскольку все они находятся на гарантии, если что-то будет не так, значит, подрядчики переделают эти объекты за свои деньги", - приводит пресс-служба слова губернатора Станислава Воскресенского.

В свою очередь представители общественных организаций, занимающиеся мониторингом качества выполненного благоустройства, рассказали главе региона о проблемах, которые чаще всего возникали в ходе таких работ. В частности, на ряде объектов были зафиксированы замечания по поводу использования строительных материалов низкого качества или несоблюдения технологии при выполнении работ.

Воскресенский подчеркнул, что такие вопросы практически не возникают там, где процесс благоустройства контролируют сами жители и лично главы муниципальных образований. "Поэтому я хочу самое пристальное внимание глав муниципалитетов обратить на это. Вы должны быть кровно заинтересованы, чтобы все было идеально, вы должны жить на стройке, а не ждать, что на президентский грант вдруг появится парк, а вы ленточку перережете, так не годится. Еще раз обращаю на это внимание и призываю, чтобы мы дальше работали соответствующим образом", - отметил губернатор.