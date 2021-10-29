Ветераны стран-победительниц во Второй мировой возложили цветы к мемориалу в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Ветераны стран-победительниц во Второй мировой войне из России, США и Франции возложили цветы на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге в знак памяти о погибших солдатах и мирных жителях, передает корреспондент ТАСС. Один из участвовавших в церемонии ветеранов прошел сражения на Невском Пятачке под Ленинградом, еще один - пережил битву за Перл-Харбор.

"Нам повезло видеть на нашем проекте двух американских и двух французских ветеранов, которые в последний раз прилетели в Россию встретиться с советскими братьями по оружию. Участие ветеранов Перл-Харбора и битвы за Ленинград в возложении цветов в Петербурге - это историческое событие. Ведь это два великих сражения, известных во всем мире!", - рассказал ТАСС в пятницу Пьер Малиновски, глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, организовавшего встречу.

80 лет спустя

29 октября 2021 года у Пискаревского мемориала в Петербурге встретились ушедший на фронт добровольцем в 1941 году солдат РККА Зиновий Меркин 97-и лет, переживший японский удар по Перл-Харбору 101-летний американский моряк Майкл Ганич, полевой разведчик армии США Гарольд Редиш 96 лет, французский боец Марсель Вожель, которому сейчас 100 лет, и освобождавший оккупированную Францию 95-летний француз Вильфрид Маак, закончивший войну в 1945 году в Германии.

Вместе с волонтерами, членами ветеранских организаций и ротой почетного караула общим шествием они преодолели 400-метровый путь от входа на кладбище до монумента Мать-Родина, к которому каждый возложил цветы.

"Франция была полностью оккупирована, мы сражались в подполье и за пределами родины. И для меня очень важно быть здесь, чтобы почтить общую память тех, кто помог освободить мою страну и Европу от нацизма - советских, американских и британских солдат", - сказал агентству 100-летний Марсель Вожель, принимавший участие в Эльзасской операции.

Как пояснил ТАСС Пьер Малиновски, было очень непросто организовать приезд ветеранов стран-союзниц в Россию в связи с их почтенным возрастом и пандемией коронавируса. Некоторые из участников Второй мировой войны отменили свой приезд за несколько дней до поездки. Организаторы хотели также привлечь нескольких польских ветеранов, сражавшихся с нацистами, однако привезти их в Россию не удалось.

"Мы добрались самолетом, для меня перелет не был тяжелым, хотя дорога была не близкой. Я приехал сюда, потому что ощущаю свою ответственность за то, чтобы улучшить отношения между Францией и Россией, между всеми частями нашего общего европейского дома. От наших политиков я бы хотел видеть больше взаимного уважения. А молодым поколениям я желаю помнить всю правду о войне, не забывать ее и не подвергать с обеих сторон искажениям", - сказал корреспонденту ТАСС 95-летний Вильфрид Маак, ушедший на фронт в 17 лет.

"Ленинград-2021"

Проект встречи ветеранов стран-победительниц в России получил название "Ленинград-2021". Его началом стала акция с аналогичным названием "Сталинград-2021", когда корреспонденты одного из крупнейших французских телеканалов TF1 показали в своем репортаже 12 миллионам французов историю самых кровопролитных сражений на Восточном фронте.

"Лично я впервые по-настоящему ощутил, что у нас есть союзники на Курской дуге, когда мы получили от них новые танки, новые бронетранспортеры и мотоциклы. Я был тогда в разведбате, мне дали американский мотоцикл "Индиан", эти моменты я очень хорошо запомнил", - поделился с корреспондентом ТАСС 97-летний Зиновий Меркин, отметив, что чтит память всех участников прошедшей войны, внесших свой вклад в победу над нацизмом и милитаризмом в сражениях на пространстве от Нормандии и Северной Африки до Дальнего Востока и Тихого океана.

В рамках "Ленинграда-2021" перед основным мероприятием на Пискаревском мемориале 26 октября в Москве прошла церемония отдания воинских почестей при участии 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, а также военного оркестра Министерства обороны РФ. Там же, в Александровском саду, ветераны союзных стран встретились со своим российским братом по оружию Евгением Куропатковым. В рамках акции участники Второй мировой также посетили Красную площадь, Музей победы, парк "Патриот" и Архангельский собор. Кроме того, в Санкт-Петербурге для ветеранов проведут концерт в Эрмитажном театре, организуют посещение Музея блокады и Исаакиевского собора.

Проект реализован при поддержке администрации Санкт-Петербурга, Росгвардии, Минобороны и Минкультуры РФ, а также Российского союза ветеранов.