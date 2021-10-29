В Ногайском районе Дагестана по нацпроекту отремонтировали 10 км автодорог

МАХАЧКАЛА, 29 октября./ТАСС/. Дорожники отремонтировали 10 км дороги в Ногайском районе Дагестана по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Работы проводились на автодороге республиканского значения Кизляр - Терекли-Мектеб - граница Ставропольского края, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Ногайском районе завершен ремонт автомобильной дороги республиканского значения Кизляр - Терекли-Мектеб - граница Ставропольского края на участке км 30 - км 40, с вводом в эксплуатацию 10 км участка дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный участок дороги обеспечивает транспортное сообщение населенных пунктов Ногайского района с муниципальными образованиями региона и Махачкалой с выходом на федеральную дорогу Р-215 Астрахань - Махачкала. Кроме того, обеспечивает транзитный выход на соседний Ставропольский край.

"Участок дороги на основном протяжении находился в аварийном состоянии. На проезжей части дороги имелись многочисленные просадки, дорожная одежда местами была разрушена, имелась сетка продольных и поперечных трещин. Обустройство дороги и обочины не соответствовали нормативным требованиям", - добавили в пресс-службе.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в России с 2019 года.