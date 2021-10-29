Работа блокпостов после нерабочих дней продлеваться в Севастополе не будет

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Севастополя не планируют по окончании периода нерабочих дней продлевать работу блокпостов, установленных на въезде в город для проверки QR-кодов о вакцинации, сообщил в прямом эфире севастопольского телеканала СТВ губернатор Михаил Развожаев.

На период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Севастополе вводятся дополнительные ограничительные меры, в частности, на въездах в город будут установлены блокпосты. Чтобы их пересечь, нужно будет предъявить необходимые разрешительные документы - сертификат или QR-код о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании. Требование распространятся как на туристов, так и местных жителей.

"Точно могу сказать, что контроль въезда - это только исключительно в нерабочие дни, когда мог быть повышенный пик приезда в город", - сказал Развожаев.

Мера вводится временно, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в период нерабочих дней, пояснил губернатор.

Как сообщил журналистам ранее в пятницу заместитель директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский, на каждом блокпосте, кроме проверки позволяющих проезд документов, будет проводиться термометрия. По согласию человека его могут направить в ближайшее медучреждение, если будет выявлена повышенная температура. Дежурство будут осуществлять от восьми до десяти человек. Число дежурящих в смене изначально старались сделать максимальным, чтобы сократить время ожидания для проезжающих.

Невакцинированные лица старше 60 лет, беременные и больные хроническими заболеваниями должны соблюдать самоизоляцию. Однако в дни, объявленные нерабочими, власти просят оставаться дома всех, кому нет острой необходимости покидать квартиру: например, по работе или из-за экстренной ситуации. Поэтому проезд через блокпосты для них также будет невозможен. В случае, если острая необходимость для выезда или въезда в Севастополь возникнет, каждый случай индивидуально будет разбирать оперативный штаб.

О статистике

Ранее Развожаев заявил, что ситуация с COVID-19 в Севастополе самая тяжелая за все время пандемии, свободный коечный фонд практически закончился - в резерве только 5%. Всего с начала пандемии в Севастополе заразились коронавирусом 38 338 человек, выздоровели - 32 589 человек, 1 326 умерли.