Столяров призвал новую администрацию Сириуса управлять территорией совместно с жителями

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Временно исполнявший обязанности главы Сириуса Андрей Столяров призвал новую администрацию федеральной территории продолжить управлять ею совместно с жителями. Об этом он написал в Instagram.

Ранее совет федеральной территории назначил главой администрации Сириуса выпускника Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова (ныне - РЭУ им. Г. В. Плеханова) Дмитрия Плишкина. Врио главы федеральной территории Андрей Столяров перейдет на новую работу.

"В новый этап Сириус поведет новая команда администрации. Я искренне желаю коллегам успехов! При этом призываю сохранить наше, пожалуй, главное достижение, не побоюсь такого определения, - это совместное управление Сириусом вместе с его жителями. Все, что мы с вами делали, мы делали вместе. Обсуждали самые сложные вопросы и вместе искали компромиссы. И находили", - написал Столяров.

Он отметил, что работа на должности врио главы Сириуса была самой сложной и ответственной в его карьере, при этом самой интересной. "Признаюсь, даже оригинал указа президента [РФ Владимира Путина] я увидел лишь спустя время, его просто некуда было отправить, администрации ведь еще попросту не существовало", - поделился Столяров.

Он поблагодарил команду, с которой работал в Сириусе, отметив, что для нее "это был поистине самоотверженный труд".