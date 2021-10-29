В Петербурге задержали участников митинга в честь Дня рождения комсомола

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Активисты КПРФ и молодежной коммунистической организации ЛКСМ задержаны в Кировском районе Петербурга во время акции в честь Дня рождения комсомола, предположительно, за нарушение порядка организации и проведения митинга. Об этом сообщили в официальной группе Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ "ВКонтакте".

"Во время проведения акции в честь Дня рождения комсомола в Петербурге были задержаны несколько активистов ЛКСМ РФ и КПРФ. Их, по предварительным данным, повезут в 31 отдел полиции", - говорится в сообщении на стене сообщества.

Позже в сообществе уточнили, что задержанные находятся в 31-м отделе полиции, к ним уже прибыли адвокаты. По данным петербургских коммунистов, участникам митинга вменяется правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области факт задержания подтвердили. По данным управления, в отделе полиции находятся восемь человек. "В полицию Кировского района Петербурга от дома 55 по проспекту Стачек доставлены 8 человек за нарушение общественного порядка. В настоящее время сотрудники полиции проводят административное разбирательство", - сообщили в пресс-службе главка.

На опубликованных кадрах видно, как собравшиеся возлагают цветы к памятнику Героическому комсомолу в сквере у Комсомольской площади. В руках у них красные флаги и транспарант с надписью в честь памятной даты.

Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации (до 2011 года - Союз коммунистической молодежи РФ) был создан в 1999 году. Организация считает себя правопреемником основанного 29 октября 1918 года комсомола. Советский комсомол прекратил существование в сентябре 1991 года.