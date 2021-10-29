США и Франция намерены работать вместе, чтобы справиться с пандемией

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Вашингтон и Париж будут работать вместе над укреплением глобальной безопасности в области здравоохранения, в том числе с целью положить конец нынешней пандемии коронавируса и избежать повторения подобного в будущем. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам встречи президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона, текст которого распространил Белый дом.

"Наши страны будут работать вместе над укреплением глобального здравоохранения и безопасности в области здравоохранения, в том числе предпринимать усилия, направленные на то, чтобы завершить пандемию коронавируса и обеспечить устойчивость перед лицом будущих пандемий", - отмечается в документе.