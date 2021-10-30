В России начинаются нерабочие дни из-за роста заболеваемости COVID-19

Нерабочие дни и QR-коды. Новые меры против COVID-19 в Москве и Подмосковье

Предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября для улучшения ситуации с ковидом было озвучено вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. Она отмечала, что регионы с наиболее трудной эпидемической ситуацией могут ввести нерабочие дни раньше - с 23 октября. 20 октября Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Президент отметил, что меры принимаются, чтобы сбить пик новой волны эпидемии.

Воспользоваться полномочиями решили главы шести регионов: Пермского края, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей, где нерабочие дни начались с 25 октября и продлятся до 7 ноября. Еще часть регионов, в частности Москва и Подмосковье, ввели нерабочие дни с четверга, 28 октября.

Ограничительные меры и QR-коды

В случае соблюдения всех ограничительных мер по коронавирусу период рабочих дней будет коротким, отмечала Голикова. Кроме того, вице-премьер призвала ограничить поездки в другие регионы в нерабочие дни, чтобы не осложнять эпидемическую ситуацию.

Она также заявляла о расширении практики применения QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации или перенесенного ковида. В частности, вице-премьер предложила допускать посетителей на объекты, которые будут открываться после нерабочих дней, только при наличии такого кода.

По данным на 29 октября, QR-коды действуют в более 50 регионах России.

Каникулы для школьников, самостоятельная работа для студентов

Помимо нерабочих дней, школам были даны рекомендации по введению каникул, а вузы могут организовать дистанционное обучение или самоподготовку студентов.

Минпросвещения 21 октября направило в российские регионы рекомендации ввести в школах каникулы с 30 октября по 7 ноября. При этом учебные заведения могли уйти на них и раньше, если в конкретном регионе нерабочие дни начались до 30 октября, пояснял первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

В министерстве отметили, что в существенной части регионов период нерабочих дней выпал на плановый период каникул. А там, где изначально они запланированы в иные даты, субъектам следует выстроить дальнейшие учебные планы таким образом, чтобы полнота учебного процесса была сохранена в полном объеме.

В случае крайней необходимости в начальных классах могут быть организованы дежурные группы со строгим соблюдением антиковидных мер. В детских садах регионам следует их организовать исходя из потребностей в этом родителей. Во всех субъектах должен быть сформирован список работающих детсадов и обеспечено информирование родителей.

Колледжи и техникумы также могут уйти в этот период на каникулы, при этом им следует проконтролировать сохранение полноты образовательного процесса, скорректировать дальнейший учебный план.

Университеты в нерабочие дни вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий, соответствующий приказ 22 октября выпустило Минобрнауки. При этом самоподготовка должна быть обеспечена вузами методически, а знания обучающих после такой работы проверены. При введении удаленного обучения высшим учебным заведениям следует следить за качеством реализации образовательных программ. Согласно документу, учебные организации могут перенести запланированные каникулы на период нерабочих дней. Для неподведомственных министерству вузов положения приказа носят рекомендательный характер.