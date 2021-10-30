В Гидрометцентре сообщили, что жителей Москвы ожидает теплая погода на выходных

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Теплая погода для умеренных широт европейской части России до плюс 12-14 градусов ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температуры высокие, по-настоящему высокие, дневные температуры вот уже 30 октября - плюс 12-14 градусов, аналогичная температура в воскресенье. Максимальная температура в Москве - плюс 12-14 градусов. Конечно, это совершенно нехарактерно для умеренных широт европейской части России, для Москвы. Но и ночные температуры тоже высокие. В ближайшую ночь на субботу минимальное значение прогнозируется в диапазоне плюс семь-девять градусов в Москве. Поэтому, конечно же, это очень теплая погода", - сообщил Вильфанд.

По его словам, температура в эти дни будет выше нормы примерно на семь градусов, и она соответствует началу третьей декады сентября. "То есть погода будет отставать от своего развития в ближайшие дни почти на полтора месяца", - уточнил Вильфанд.