{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гидрометцентре сообщили, что жителей Москвы ожидает теплая погода на выходных

По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура в эти дни будет выше нормы примерно на семь градусов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Теплая погода для умеренных широт европейской части России до плюс 12-14 градусов ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температуры высокие, по-настоящему высокие, дневные температуры вот уже 30 октября - плюс 12-14 градусов, аналогичная температура в воскресенье. Максимальная температура в Москве - плюс 12-14 градусов. Конечно, это совершенно нехарактерно для умеренных широт европейской части России, для Москвы. Но и ночные температуры тоже высокие. В ближайшую ночь на субботу минимальное значение прогнозируется в диапазоне плюс семь-девять градусов в Москве. Поэтому, конечно же, это очень теплая погода", - сообщил Вильфанд.

По его словам, температура в эти дни будет выше нормы примерно на семь градусов, и она соответствует началу третьей декады сентября. "То есть погода будет отставать от своего развития в ближайшие дни почти на полтора месяца", - уточнил Вильфанд.

Теги
Россия
Папа Римский призвал Байдена действовать по климату более амбициозно
Кроме того, Франциск отметил, что развитым странам следует пожертвовать больше доз вакцин от коронавируса, если имеются такие возможности
Читать полностью