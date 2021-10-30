В Гидрометцентре сообщили, что начало ноября будет теплым для москвичей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Начало следующей недели будет теплым, практически без осадков, столбики термометров покажут плюс 10-13 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По расчетам довольно уверенно можно говорить о том, что дневные температуры будут все-таки двузначные, плюс 10-11 градусов, даже до плюс 13 градусов. С первого по третье число [ноября] вот такой диапазон", - сообщил Вильфанд. Он уточнил, что осадков в эти дни практические не ожидается, в дальнейшем воздух будет по-прежнему теплый.

По его словам, такая температура связана с перемещением теплого воздуха из южных акваторий Атлантического океана и безоблачным небом, что позволяет солнечным лучам достигать земли и нагревать ее.