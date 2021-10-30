Новые горнолыжные трассы откроют на популярном курорте Шерегеш

КЕМЕРОВО, 30 октября. /ТАСС/. Новые горнолыжные трассы длиною шесть км будут открыты в предстоящем зимнем сезоне на популярном курорте Шерегеш на юге Кемеровской области в активно развивающемся секторе Б, благодаря чему общая протяженность трасс увеличится на 12%. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщили в Министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса.

"В новом горнолыжном сезоне 2021-2022 гг. в Шерегеше в секторе Б планируются к открытию еще три горнолыжные трассы общей протяженностью более шесть км. Их строительство ведет группа компаний "Каскад". Всего на курорте будут действовать 26 горнолыжных трасс общей протяженностью 56 км", - сообщили в министерстве.

Сектор Б, где проложены новые трассы, - наиболее развивающийся район кузбасского горнолыжного курорта, его еще называют Новым Шерегешем. До 2031 года здесь будут реализованы масштабные инвестиционные проекты: построены новые гостиницы, апартаменты и подъемники, что позволит увеличить число мест для размещения туристов и значительно нарастить турпоток.

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. В зимнем сезоне 2020-2021 гг. здесь отдохнули свыше 2 млн человек со всей страны. Официальное открытие нового 40-го зимнего сезона в Шерегеше запланировано на 13 ноября.

Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.