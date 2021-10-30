В МВД РФ заявили об отсутствии авиаподразделений и дронов для контроля дорожной обстановки

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. МВД России не имеет авиационных подразделений и летальных аппаратов, которые можно применять для контроля за безопасностью дорожного движения. Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, в случае необходимости по решению регионального руководства полиции используется техника Росгвардии.

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"В настоящее время в системе МВД России не имеется специализированных авиационных подразделений и средств авиации, в связи с чем в установленном порядке используется техника Росгвардии. Принимая во внимание специфику применения летательных аппаратов в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе регионального характера, необходимость их использования определяется руководством территориальных органов МВД России", - сказали в пресс-центре в ответ на соответствующий запрос агентства.

Вместе с тем в МВД добавили, что в 2020 году было проведено исследование перспектив использования авиации для контроля ситуации на дорогах. "Исследование показало, что применение средств авиации, в том числе беспилотных летательных аппаратов, при обеспечении безопасности дорожного движения, осуществляемое в ряде субъектов РФ, является перспективным направлением деятельности", - подчеркнули в пресс-центре.

В августе в МВД сообщали, что подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии используют беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений правил дорожного движения в 17 регионах России. Их применение наиболее целесообразно для выявления административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки, а также для информирования нарядов ДПС о дорожной ситуации.