Эксперт: тяжелое течение ковида может развиться через 3-5 дней после первых симптомов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Развитие тяжелой формы ковида с большим поражением легких может возникнуть через 3-5 дней после появления первых симптомов. Течение заболевания зависит от многих факторов, в том числе от хронических болезней и состояния иммунной системы человека. Такое мнение ТАСС высказал врач-терапевт, пульмонолог, работающий в красной зоне, Алексей Никишенков.

"В среднем при наихудшем варианте скорость [развития заболевания] может быть от трех до пяти дней, то есть от момента появления первых симптомов высокой лихорадки в течение трех-пяти дней может привести к тяжелому поражению легких. [Это связано] с появлением новых штаммов, в том числе индийского дельта-штамма, и в целом от реакции индивида, который заразился: от состояния его иммунной системы, от хронических заболеваний, которые он имеет. Например, ожирение, сахарный диабет и пожилой возраст - это наихудшее сочетание для коронавирусной инфекции", - сказал он.

С его мнением согласился врач-инфекционист Николай Малышев. Эксперт отметил, что в настоящее время тяжелое течение коронавирусной инфекции развивается быстрее, чем в начале пандемии. "Буквально за несколько дней. Сейчас тяжелое течение развивается намного быстрее, чем в начале пандемии: во-первых, более агрессивно, во-вторых, все зависит еще от дозы [вируса], которую получает человек, а также от того, есть защита или нет, вакцинирован или не вакцинирован. У вакцинированных практически нет [тяжелого течения заболевания]", - подчеркнул Малышев.

По словам Никишенкова, при крайне тяжелых формах ковида, когда уже не помогают медикаментозное лечение и искусственная вентиляция легких, а уровень кислорода в крови остается низким, используется экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО). "Это происходит при крайне тяжелых формах течения, когда уже случился так называемый острый респираторный дистресс-синдром, тотальное положение легких, и, грубо говоря, легкие вовсе не дышат, тогда применяется такая методика. И выживаемость при применении этого аппарата, соответственно, небольшая, потому что течение уже крайне тяжелое, то есть это последняя попытка чем-то помочь, когда исчерпаны все остальные возможности. Через аппарат пропускается кровь, и она насыщается кислородом", - сказал врач.

Он отметил, что у людей моложе 60 лет ЭКМО более эффективен. "Чем моложе организм, тем у него больше ресурсов выжить при применении данной методики", - подытожил эксперт.