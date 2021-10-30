МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Уличное освещение и архитектурную подсветку в Москве перевели на зимний режим работы. Об этом сообщил ТАСС в субботу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Световой день сокращается, поэтому в график работы городского наружного освещения вносятся необходимые коррективы. Уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий теперь включают раньше, а выключают позже. Если 30 июня продолжительность их работы составляла пять часов, то к 30 октября она увеличивается почти в три раза - до 14 часов и четырех минут", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что диспетчеры центра управления сетями АО "ОЭК" руководствуются уровнем фактической освещенности и графиком включения и выключения наружного освещения и подсветки.

"Специальные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе. Как только она достигает определенной отметки, поступает соответствующий сигнал. Диспетчер может отступить от графика в связи с ухудшением погодных условий, например, если начался снегопад или пасмурный день, освещение включат раньше", - добавил заммэра.

Архитектурно-художественная подсветка зданий в Москве включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. В 23:00 мск перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи - мосты в центральной части города.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что согласно международному рейтингу, Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира вместе с Токио, Лондоном, Нью-Йорком и Парижем. "Яркое и красивое освещение - это залог безопасности и хорошего настроения жителей и гостей столицы, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города", - заключил Бирюков.