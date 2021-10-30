{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В КС сообщили, что жалобы на ковидные ограничения чаще всего не соответствуют требованиям

Заместитель председателя суда Сергей Маврин рассказал, что жалобы в суд в основном связаны с предполагаемыми нарушениями прав в связи с ограничительными мерами, введением масочного режима и обязательной вакцинацией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Жалобы на ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, поступают в Конституционный суд (КС) России, однако чаще всего они не соответствуют требованиям для обращения в данную инстанцию и не могут быть рассмотрены. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя суда Сергей Маврин.

На эту тему
Зампредседателя КС: нет такой сферы права, на которую в Конституционный суд не жаловались
Зампредседателя КС:

"Чаще всего такие жалобы не отвечают даже формальным требованиям, например, в силу того, что не было самого факта правоприменения обжалуемой нормы, и в этом смысле норма оспаривается в абстрактном порядке, или правоприменение было осуществлено вообще не судебным органом, или есть решение суда только первой инстанции и не исчерпаны другие средства судебной защиты. Иногда оспариваются даже не нормы, а действия должностных лиц или организаций. Естественно, такие жалобы не могут быть приняты к рассмотрению", - сказал Маврин.

Он добавил, что жалобы в суд в основном связаны с предполагаемыми нарушениями прав в связи с ограничительными мерами, введением масочного режима, ограничений передвижения, режима самоизоляции для определенных категорий граждан, а также с обязательной вакцинацией.

"Нельзя сказать, что их (жалоб - прим. ТАСС) очень уж много: всего зарегистрировано не более 100 таких обращений. Скорее всего, такие жалобы некоторое время еще будут поступать, так как, к сожалению, возможны новые волны коронавируса, которые потребуют определенных мер реагирования со стороны государства, и ими вряд ли все и всегда будут довольны", - отметил зампред суда.

Он также напомнил, что суд в декабре прошлого года вынес постановление по жалобе на коронавирусные ограничения, указав, что государственные органы, вводя их, осознают ответственность, которая лежит на них за эпидемическое благополучие населения. КС в том постановлении также отметил, что здоровье людей является особенно важным для государства и оно обязано принять меры для его сохранения, для чего и вводятся ограничения.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В Москве откроют Корпоративную академию службы занятости
В центре будут проходить обучение новые сотрудники службы и повышать квалификацию действующие
Читать полностью