В КС сообщили, что жалобы на ковидные ограничения чаще всего не соответствуют требованиям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Жалобы на ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, поступают в Конституционный суд (КС) России, однако чаще всего они не соответствуют требованиям для обращения в данную инстанцию и не могут быть рассмотрены. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя суда Сергей Маврин.

"Чаще всего такие жалобы не отвечают даже формальным требованиям, например, в силу того, что не было самого факта правоприменения обжалуемой нормы, и в этом смысле норма оспаривается в абстрактном порядке, или правоприменение было осуществлено вообще не судебным органом, или есть решение суда только первой инстанции и не исчерпаны другие средства судебной защиты. Иногда оспариваются даже не нормы, а действия должностных лиц или организаций. Естественно, такие жалобы не могут быть приняты к рассмотрению", - сказал Маврин.

Он добавил, что жалобы в суд в основном связаны с предполагаемыми нарушениями прав в связи с ограничительными мерами, введением масочного режима, ограничений передвижения, режима самоизоляции для определенных категорий граждан, а также с обязательной вакцинацией.

"Нельзя сказать, что их (жалоб - прим. ТАСС) очень уж много: всего зарегистрировано не более 100 таких обращений. Скорее всего, такие жалобы некоторое время еще будут поступать, так как, к сожалению, возможны новые волны коронавируса, которые потребуют определенных мер реагирования со стороны государства, и ими вряд ли все и всегда будут довольны", - отметил зампред суда.

Он также напомнил, что суд в декабре прошлого года вынес постановление по жалобе на коронавирусные ограничения, указав, что государственные органы, вводя их, осознают ответственность, которая лежит на них за эпидемическое благополучие населения. КС в том постановлении также отметил, что здоровье людей является особенно важным для государства и оно обязано принять меры для его сохранения, для чего и вводятся ограничения.