В Армении с 1 ноября вводится обязательный масочный режим на открытом воздухе

ЕРЕВАН, 30 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Армении приняло решение повторно ввести обязательный масочный режим на открытом пространстве из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавирусного заболевания. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

"Чтобы снизить риск распространения коронавирусной болезни, с 1 ноября необходимо носить маски в общественных открытых местах", - отмечается в сообщении Минздрава.

Обязательный масочный режим, как указывается в релизе, не касается детей в возрасте до пяти лет. Также, согласно указу, во время протокольных мероприятий с участием президента, католикоса, премьер-министра, спикера парламента, главы Конституционного суда и председателя Высшего судебного совета масочный режим является необязательным. "Исключение не касается обслуживающего персонала и журналистов", - отмечается в сообщении Минздрава.

Ситуация с распространением коронавируса в Армении крайне напряженная, из-за резкого увеличения числа заразившихся в больницах практически нет свободных мест, сотни пациентов ждут госпитализации. Число заразившихся коронавирусом в стране за прошедшие сутки выросло на 2 096, от осложнений умерли 43 человека.

Министерство образования, науки, культуры и спорта республики из-за тяжелой эпидемической ситуации приняло решение предложить вузам с 26 октября по 15 ноября перейти на дистанционное обучение, а также продлить школьные осенние каникулы до 7 ноября.

Весной в стране началась кампания по вакцинации от коронавируса, в рамках которой используют препараты "Спутник V", AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. Правительство ведет переговоры о приобретении вакцины Pfizer. По последним данным, первый компонент препарата получили 580 тыс. человек, завершили вакцинацию около 180 тыс. В Армении также запущено производство российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт".