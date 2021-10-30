В Москве откроют Корпоративную академию службы занятости

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Корпоративную академию службы занятости Москвы для обучения новых и развития компетенций действующих сотрудников планируют открыть в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

30 октября отмечается День столичной службы занятости. Вот уже более 30 лет служба обеспечивает социальную поддержку и помогает ежегодно в трудоустройстве сотням тысяч людей. В 2019 году правительство Москвы начало масштабную модернизацию службы занятости. Основная задача проводимых изменений - отказ от формальных устаревших подходов к трудоустройству в пользу адресной помощи соискателям.

"За последние три года в Московской службе занятости произошли колоссальные изменения. Была увеличена мощность службы, а главное - трансформирована суть ее работы. <...> В ближайшее время планируется запуск Корпоративной академии службы занятости Москвы для обучения новых и развития компетенций действующих сотрудников службы занятости", - сказали в пресс-службе.

Основным инфраструктурным изменением стал переезд отделов трудоустройства из полуподвальных помещений с бюрократическим документооборотом в открытые высокотехнологичные центры госуслуг "Мои Документы". В модернизированную инфраструктуру службы занятости теперь входят 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположились в офисах "Мои Документы". Открылись флагманские центры "Моя работа" на Щепкина и на Шаболовке, а также специализированный центр "Моя карьера".

Во время ограничительных мер весной 2020 года в экстренном режиме служба занятости населения перевела все свои услуги в дистанционный формат. Москвичи, которые остались без работы, могли подать онлайн-заявление на предоставление услуг: поиск работы, тестирование профессиональных и личностных компетенций, получение профессионального обучения, помощь в открытии собственного дела и регистрации самозанятости.

"В службе занятости населения постоянно внедряются и тестируются новые технологии трудоустройства. Сейчас, любой мотивированный на трудоустройство соискатель может получить реальную помощь в поиске работы, в том числе онлайн, не выходя из дома", - добавили в пресс-службе.

О центре

Центр "Моя работа" - это фабрика по созданию стандартов и методологии трудоустройства. Для реализации трудового потенциала мотивированных кандидатов представители центра постоянно ведут переговоры с бизнесом по расширению банка актуальных и верифицированных вакансий. Благодаря партнерству с HeadHunter и SuperJob службе занятости удалось увеличить количество вакансий до 410 тыс.

Специалисты определяют сложности, возникшие при поиске работы у соискателя, помогают составить резюме и пошагово разрабатывают индивидуальный сценарий трудоустройства. При необходимости направляют кандидата на оценку компетенций и навыков, профессиональное обучение и повышение квалификации, тренинги, направленные на развитие навыков использования современных технологий поиска работы и трудоустройства. Около 40 тыс. человек успешно прошли профобучение и повышение квалификации с начала 2019 года. Более 80 тыс. человек с помощью тестирования оценили уровень своих профессиональных навыков и личностных компетенций.

В центре "Моя работа" продолжается реализация проекта "ТОП-500 резюме", который создавался для максимально эффективного процесса трудоустройства людей с инвалидностью. Сотрудники службы занятости - эксперты в трудоустройстве соискателей с инвалидностью подготавливают индивидуальную качественную презентацию кандидата с описанием его сильных сторон и особенностей. База подходящих под вакансии кандидатов детально обсуждается с каждым работодателем. При подборе учитываются квалификация, профессиональный опыт, нозология кандидата и транспортная доступность рабочего места. С начала 2019 года более 5 тыс. кандидатов с инвалидностью нашли работу с помощью службы занятости.

Для тех, кто ориентирован на открытие собственного дела и альтернативные форматы занятости, например, самозанятость, открыли флагманский центр "Моя работа" на Шаболовке, 48. В центре создали систему "Самозанятость в руки", соединяющую три механизма: проведение обучения по самозанятости и ведению бизнеса для кандидатов, в том числе и онлайн; регистрацию самозанятости на площадке центра совместно с партнером "Сбер"; приглашение работодателей, которые принимают на работу соискателей уже в новом статусе, - самозанятого. Около 12 тыс. москвичей зарегистрировали самозанятость и открыли свое дело с помощью службы занятости с 2020 года.