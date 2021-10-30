В Тамбовской области ограничили работу салонов красоты и парикмахерских в нерабочие дни

ТАСС, 30 октября. Власти Тамбовской области в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября приостановили работу парикмахерских, салонов красоты, маникюрных кабинетов в регионе, сообщила в субботу пресс-служба администрации региона.

"В Тамбовской области работа парикмахерских, салонов красоты, маникюрных кабинетов и других подобных учреждений с 30 октября по 7 ноября временно приостановлена", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, решение о приостановке работы приняли для минимизации контактов жителей региона. Нерабочие дни объявили в Тамбовской области для всех организаций, кроме предприятий непрерывного цикла, с 30 октября по 7 ноября будут работать аптеки и продуктовые магазины. В период нерабочих дней запретили массовые мероприятия, не работают кинотеатры, дома творчества, тренажерные залы, жителей 60 лет и старше обязали соблюдать режим самоизоляции до отдельного распоряжения властей. Музеи, театры, санатории продолжат работу с соблюдением всех мер эпидбезопасности и при условии предоставления QR-кода или справки, работу кафе и ресторанов ограничили до 23:00.

Ежедневно в Тамбовской области врачи фиксируют по 200 новых заразившихся коронавирусом - вдвое больше, чем месяц назад. К 30 октября первый компонент вакцины получили 410 тыс. жителей региона (61,4% от плана), завершили вакцинацию 377 тыс. человек. С начала пандемии в Тамбовской области выявили 47 964 случая заражения коронавирусом, выздоровели 45 326 человек, 1 089 пациентов умерли.