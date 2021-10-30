Коллеги Игоря Кириллова выразили соболезнования в связи с его смертью

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Легендарный советский и российский диктор Игорь Кириллов был предан своей профессии, тратил много сил на передачу знаний своим ученикам и поддерживал в коллективе доброжелательную атмосферу. Об этом в субботу ТАСС рассказали коллеги Кириллова.

Игорь Кириллов - советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актер, тележурналист, лауреат Государственной премии СССР, народный артист СССР умер в субботу на 90-м году жизни.

"Для меня Игорь Леонидович всегда был нравственным камертоном многозвучной симфонии отечественного телевидения. Он был безгранично предан своей профессии, переживал за нашу отрасль, отдавал много сил обучению и воспитанию нового поколения телевизионщиков. Более 20 лет мы с ним плотно сотрудничали в рамках работы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Игорь Леонидович интенсивно преподавал в нашей Академии медиаиндустрии. Он был связующим звеном между советским и российским телевидением, и, без сомнения, - украшением нашего сообщества", - рассказал ТАСС экс-глава Роспечати Михаил Сеславинский.

По его словам, в руках Кириллова находилась эстафетная палочка дикторского мастерства. "Он был человеком с разносторонней эрудицией и интересами, с ним было интересно обсуждать самые разные темы. Его деятельность и имя навсегда сохранятся в золотом фонде отечественного телевидения", - уверен Сеславинский.

Бывший главный режиссер программы "Время" Калерия Кислова назвала Кириллова "голосом эпохи" и отметила, что его смерть - "невосполнимая утрата". "Он никогда не подводил. Это был очень серьезный человек с прекрасным голосом, с прекрасными человеческими качествами. Такого другого не было, он был диктором номер один. Все большие мероприятия были с ним", - сказала она в беседе с ТАСС.

Народная артистка РФ, телеведущая Ангелина Вовк рассказала, что, возглавляя "такой сложный коллектив" как дикторский отдел, Кириллов всегда находил "дипломатические ходы, чтобы в отделе была доброжелательная атмосфера". "Он прожил хорошую жизнь, был любим телезрителями, вел прекрасные передачи. У него были хорошие отношения с нами. Он старался каждого из нас поддержать в трудные минуты", - добавила Вовк.