В красную зону карантина перевели еще семь областей Украины

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Еще семь областей Украины вошли в список регионов, где из-за распространения коронавируса действуют наиболее жесткие санитарные ограничения, а общее число регионов в так называемой красной зоне достигло 15. Такие данные в субботу опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В красной зоне теперь находятся Житомирская, Киевская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. Ранее в нее уже внесли Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Николаевскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую и Херсонскую области. С 1 ноября, как ожидается, данный список дополнит Киев.

В этих регионах продовольственные и непродовольственные магазины, киоски, гипермаркеты работают из расчета 10 кв. м на одного человека, у посетителей должен быть отрицательный результат ПЦР-теста или свидетельство о вакцинации. Парикмахерские, гостиницы, спортзалы и бассейны работают при наличии у посетителей отрицательного результата анализа или свидетельства о прививке. Существенно ограничена работа баров, ресторанов и кафе. Ковид-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста необходимо предъявлять для участия в массовых мероприятиях и посещения учреждений культуры и кинотеатров.

Таким образом, усиленный карантин затронет большинство украинских регионов. По данным Минздрава, число новых случаев заражения коронавирусом на Украине за минувшие сутки составило 26 198, что стало одним из самых высокий показателей за время пандемии. За сутки госпитализировано 5 305 человек, 9 449 выздоровели, 541 пациент умер от осложнений. Всего за время пандемии на Украине зафиксировано более 2,9 млн случаев заражения, более 2,4 млн человек выздоровели, 67 393 человека умерли.