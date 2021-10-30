В России за сутки выявили 40 251 случай заражения коронавирусом. Это новый максимум

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 251, что стало новым максимумом с начала пандемии, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,48%. Всего с начала пандемии, по информации штаба, заразились 8 472 797 человек.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 3 578 инфицированных, в Подмосковье - 2 680, в Самарской области - 1 405, в Нижегородской - 815, в Воронежской - 787.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, впервые с начала пандемии превысило 900 000. Из данных штаба следует, что сейчас в России болеют 903 993 человека.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 28 909. Всего уже выздоровели 7 331 424 человека.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86,5% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 088 пациентов в Московской области, 2 604 - в Санкт-Петербурге, 823 - в Республике Крым, 822 - в Самарской области, 662 - в Башкирии.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1 160 против 1 163 днем ранее, до 237 380.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 76 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 43 - в Краснодарском крае, 39 - в Московской области, 36 - в Башкирии, 34 - в Ростовской области.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 7 267 против 7 511 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 809 788 инфицированных.

В относительном выражении прирост составил 0,4%.

Число летальных исходов в Москве возросло на 97 за сутки. Всего умерли 31 248 человек.

Были выписаны по выздоровлению 5 506 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 588 697. В настоящее время в столице продолжают лечение 189 843 человека.