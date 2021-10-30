Эксперт Роспотребнадзора не видит оснований для изменения вакцин от коронавируса

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Мутации коронавируса на сегодняшний день незначительны, поэтому нет оснований полагать, что существующие вакцины окажутся неэффективны. Об этом сообщил в субботу заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По информации некоторых СМИ, в Минздраве РФ сейчас обсуждают о замене вакцин против коронавируса на следующие варианты для борьбы с новыми штаммами.

"В отличие от гриппа, который так же быстро мутирует, (но разновидностей гриппа много, можно кому-то передавать), коронавирус пока один. Да, вируса мутации вытесняют практически уханьский штамм, но давайте скажем о главном: все эти мутации захватывали участок генома не более 30-50 фрагментов. Напомню, что в геноме вируса 30 тыс. последовательностей. Поэтому мутация столь незначительна, что, по сути, нельзя ожидать момента, что вакцины перестанут работать", - сказал он на Национальной онлайн школе по инфекционным болезням.

Горелов также напомнил, что в России следят за реакциями на вакцину на всех этапах, и на сегодняшний день никаких серьезных побочных эффектов, а также летальных исходов зафиксировано не было.

Ранее в августе заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отмечала, что из-за мутаций возможно придется корректировать состав вакцин, но сейчас такой необходимости нет.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки выявили 40 251 случай заражения, что стало максимумом с начала пандемии.