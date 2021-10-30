Мурашко поручил оптимизировать управление машинами скорой помощи во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 30 октября. /ТАСС/. Систему управления машинами скорой помощи во Владимирской области необходимо оптимизировать за месяц, также требуется увеличить количество дежурных бригад скорой помощи на станции Владимира, сообщил в субботу в ходе рабочей поездки по региону министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Чтобы можно было перекидывать бригады [скорой помощи] в экстренных ситуациях с адреса на адрес. Сколько времени вам надо [на оптимизацию системы управления]? Месяц хватит?", - сказал Мурашко, поручив соответствующую оптимизацию главному врачу станции скорой помощи Владимира Георгию Жукову.

Кроме того, министр здравоохранения России поручил увеличить количество выходящих на дежурство на базе станции машин скорой медицинской помощи. Ежедневно выходят 15 машин, и, как уточнил ТАСС директор департамента здравоохранения региона Константин Баранов, количество бригад необходимо увеличить до 25.

Станция скорой медицинской помощи Владимира оказывает медпомощь населению Владимира, Суздальского, Юрьев - Польского, Судогодского районов, всего около 370 тыс. человек. Износ отдельных зданий станции скорой помощи достигает 42%, общий износ автопарка автомобилей скорой помощи превысил 57%. В штате учреждения 241 медицинский работник и 88 водителей.